Meryem'in katili 3 gün sonra otobüste yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 24 Aralık 2021 tarihinde saat 17.50 sıralarında meydana gelen olayda, bir parktan gelen çığlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanmış bir kadınla karşılaştı.
Karın ve sırt bölgesinden birçok kez bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölen kadının 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz (31) olduğu belirlendi.
6 AY ÖNCE AYRILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Meryem Yılmaz'ın, otobüslerde muavinlik yapan Erdal D. (38) ile gönül ilişkisi olduğu ancak 6 ay önce ayrıldıkları belirlendi. Ancak ayrılığa rağmen Meryem Yılmaz'ı rahatsız etmeye devam eden Erdal D.'nin olay günü kadınla parkta buluştuğu öğrenildi. Burada ikili arasında yaşanan kavga sırasında kıskançlık krizine giren Erdal D.'nin Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.
ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI
Polis ekipleri şüphelinin olayın hemen ardından şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep'e doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen bir ekip şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Ankara yakınlarında durdurdu. Araçta bulunan şüpheli Erdal D. gözaltına alındı. Otobüse yapılan operasyon ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Erdal D.'nin pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!