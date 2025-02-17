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        Haberler Magazin Merve Terim Çetin'den, babası Fatih Terim'le eğlenceli paylaşım: Hastasıyız baba - Magazin haberleri

        Merve Terim Çetin'den, babası Fatih Terim'le eğlenceli paylaşım: Hastasıyız baba

        Fatih Terim'in kızı Merve Terim, sosyal medya hesabında babasıyla eğlenceli bir video paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 22:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:13
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        "Hastasıyız baba"
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        Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabında babasıyla birlikte eğlenceli bir anı paylaştı.

        İş adamı Ahmet Baran Çetin ile evli olan Merve, babasıyla kafa topu oynadıkları anları takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımına ise "Hastasıyız baba" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merve Terim Çetin
        #fatih terim

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