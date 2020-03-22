HABERTURK.COM

Şarkıcı Merve Özbey ve Hollanda'da yaşayan caz sanatçısı Karsu, koronavirüsle mücadele eden Avrupa'yı verecekleri dijital konserle iki ucundan birbirine bağlayacak.

23 Mart Pazartesi günü Merve Özbey İstanbul'dan, Karsu ise 2 bin 600 km uzaklıkta bulunan Amsterdam'dan aynı yayına bağlanacak ve dinleyicilere farklı tarzları ve güçlü yorumlarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.

"Evde kal" sloganıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan iki isim, koronavirüse önlem için evde vakit geçiren müzikseverlere moral verecek.