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PowerTürk Müzik Ödülleri önceki gün gerçekleştirildi. Gecede pop müziğin en güçlü isimlerine toplam 7 kategoride ödül verildi. Yaşam Boyu Başarı Ödülleri ise müzik dünyasında 50. yıllarını kutlayan MFÖ grubuna ve 'Yaz, Yaz, Yaz' parçası ile 30. yılını dolduran Şehrazat'a sunuldu.

Geceye Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Şehrazat, Mor ve Ötesi grup üyeleri, Fatma Turgut, Mabel Matiz, Merve Özbey, Feride Hilal Akın ve Emir Can İğrek katıldı.

Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi olan Şehrazat, "Bu özel ödülü onur ve gururla alıyorum. İnsanın mutlu olmaması mümkün değil" şeklinde konuştu.

Bir diğer 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi de MFÖ grubu oldu. Müzik dünyasında 50. yıllarını kutlayan grup üyelerinden Mazhar Alanson, "Bugüne kadar aldığım ödülleri kaybettim ama bunu hayatım boyunca saklayacağım" diye konuştu.

"BUGÜNÜN SÜRPRİZİ OLDU"

Alanson'un tören sırasında, "Yeni yapacağımız albümden şarkıları radyoda duymayı çok isteriz" cümlesinin ardından Fuat Güner araya girerek, şunları söyledi:

Bu da bugünün sürprizi oldu. Demek ki yeni bir albüm yapıyoruz. Konuşuyorduk ama durum ciddileşmeye başladı anladığım kadarıyla... Çok teşekkür ediyoruz bu ödül için. Biz yaşadığımız müddetçe size güzel eserler yapmaya, vermeye devam edeceğiz.

Özkan Uğur, ödülün 50. yıllarının ilk ödülü olduğunu ekleyerek, "Sağlığımız yerinde olduğu sürece üretmeye, ülkemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

En Güçlü Kadın Şarkıcı ve En Güçlü Şarkı olmak üzere gecede 2 ödülün sahibi olan Fatma Turgut, düşüncelerini ve duygularını şu sözlerle ifade etti:

Şarkı söylemeye başladığım ilk günden itibaren hep şunu söyledim; nefesim yettiğince şarkı söyleyeceğim. Çok mutlu, onurlu ve gururluyum. 3 dalda adaydım ve ikisini almanın büyük gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Bu iki ödül, hayatımın sonuna kadar benimle olacak. Şarkı Can Bonomo şarkısı. Can'ı da anmak gerekir. Can'ın yaptığı ve benim nefes verdiğim bir şarkıydı.

Geçen sene olduğu gibi En Güçlü Erkek Sanatçı ödülünün sahibi olan Mabel Matiz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Benim müzik yapma sebebim aslında bir dertten ileri geliyor. Derdimi ilgiyle, sevgiyle, inanarak, bıkmadan, usanmadan dinlediğiniz için, dahası ona ortak olduğunuz için, bir aile olduğumuz için önce dinleyicilerime, sonra kimseyle iletişim kuramayan, sessiz, içine kapanık bir çocuğu buralara getirebildiği için kendime teşekkür ediyorum.

Başta Ufuk Sarı olmak üzere bütün ekip arkadaşlarıma destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve son olarak da uzun yıllardır türk pop müziğe verdiği destekten dolayı, bizleri bu güzel gecede buluşturan radyo ailesine sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. İki yıl üst üste aynı ödülü almak havalı bir şey. Umarım layık olmaya devam edeceğim. Birikmiş yeni şarkılarım var. 2020'de umarım onları sırayla dinleyicilerimle buluşturmayı umuyorum.

"BU ÖDÜL BİZİ MOTİVE ETTİ"

Dinleyicilerin oylarıyla En Güçlü Grup ödülünü alan Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, ödül için yaptığı teşekkür konuşmasında hayranlarına konser ve yeni şarkı müjdesi verdi.

Tekin, “Bu ödül bizi çok mutlu ve motive etti. Geçtiğimiz yıl senfonik konserler başta olmak üzere ciddi sayıda konser yaptık. Bu sene yine o konserlere devam ederken yeni müzikler kaydetmek ve onları paylaşmak istiyoruz" şeklinde duygularını ve grup olarak planlarını dile getirdi.

Törende En Güçlü Albüm ödülü takdim edilen Merve Özbey, dinleyicilerinin yanı sıra ekibine de teşekkür etti. Özbey, konuşmasında, albümünde yer alan "Yaramızda Kalsın" şarkısının söz ve müziğine imza atan, 2019’da hayatını kaybeden genç müzisyen Onurcan Özcan'ı da andı.

ONURCAN ÖZCAN'I UNUTMADI

Özbey, "Bu albümün uğurlarından bir tanesi olan sevgili Onurcan Özcan, 'Yaramızda Kalsın'... Hikayesini artık herkes biliyor. 'Yaramızda Kalsın' benim için dönüm noktası oldu. Şükürler olsun ki Onurcan'ı iyi temsil edebildiğimi ve birçok ödülün de 'Yaramızda Kalsın' etkisi ile geldiğini düşünüyorum” dedi.

"En Güçlü Klip" ödülünü alan Feride Hilal Akın da yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı:

Emeklerinin karşılığını alma hissi, emek verdiğin bir şey üzerine insanların bunu düşünüp oylaması çok güzel. Bu düşünce bile bana yeterli.

"BU ÖDÜL BİZİM İÇİN BİR BELGE NİTELİĞİNDE"

Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı Emir Can İğrek ise, "Bu ödül bizim için bir belge niteliğinde. Kitlelere ulaştığımıza dair bir belge. Bütün ekip arkadaşlarıma, orkestrama, dinleyenlere, oy verenlere teşekkür ediyorum. Bütün bağımsız ve bağımlı müzik üreticilerine, söz ve müzik yazarlarına adıyorum bu ödülü" sözleriyle duygularını dile getirdi.