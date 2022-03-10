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Merve Özbey: Hep kalbince yaşa güzel kızım

Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin kızları Elif Özüm, 1 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, kızının doğum gününü, "Bizim güzel kızımız, mutluluğumuz, sevincimiz, huzurumuz iyi ki dünyaya gelmişsin, iyi ki bizi seçmişsin... Hep kalbince yaşa güzel kızım" sözleriyle kutladı

10.03.2022 - 09:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Mutlu evliliklerini sürdüren Özbey'le Koçak'ın kızları, 1 yaşına bastı.

  • Çift, Elif Özüm'ün doğum gününü aile arasında organize ettikleri bir partiyle kutladı. Etkinlikte kızlarıyla birlikte objektif karşısına geçen ikili, o anları da Instagram'dan yayınladı.

  • "HEP KALBİNCE YAŞA GÜZEL KIZIM"

    Merve Özbey, bu fotoğrafa, "Bizim güzel kızımız, mutluluğumuz, sevincimiz, huzurumuz iyi ki dünyaya gelmişsin, iyi ki bizi seçmişsin... Seninle yaşayacağımız her gün için çok heyecanlıyız ve seni çok seviyoruz. Normalde böyle organizasyonları hiç beceremem ama Gülşah ablan, Belgin teyzen, Ahsen ablan koşa koşa her şeyin en güzelini yaptılar sana. Merve ablan da bunların hepsini görüntüledi. Sana güzel bir hatıra bırakmışızdır inşallah. Nice yaşların olsun güzel kızım. Hep kalbince yaşa..." ifadelerini not düştü.

  • "2021 BANA KIZIMI VERDİ"

    Öte yandan geçtiğimiz yıl aralık ayında sahneye çıkan ve konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özbey, gazetecilerin "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusunu yanıtlamıştı.

    Ünlü şarkıcı, "Her şeyden önce 2021'de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi daha ne isteyeyim? Her şey yolunda çok şükür." demişti.

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