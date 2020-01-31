"KISITLAMAYA GEREK YOK"

Öyle şey olur mu? Tabii ki izin veriyorum. Herkes istediği şeyi yapabilir. Evleniyoruz diye bir şeyleri kısıtlamaya gerek yok. Ben gönlümü birleştirdiğim, sevdiğim birisiyle bir hayat yoluna çıkıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım bir şeyler yaptıkları zaman mutlu oluyorum.