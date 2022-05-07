HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

'Sakiler', Serdar Ortaç'ın tribute albümünde 'Canıma Minnet' adlı şarkıyı yeniden yorumlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda projede 'Bensiz Olmaz'a hayat veren Demet Akalın'ın performansının yazın yeni hiti olacağını yazmıştım. Hiç şüphesiz albümde en çok beğendiğim diğer yorum ise 'Sakiler'in oldu. Grup kendilerine has tarzlarıyla şarkıyı öyle bir seslendirmiş ki 'Canıma Minnet' sanki Ortaç'ın değil, 'Sakiler'inmiş gibi... Bu hafta en çok 'Canıma Minnet'i dinledim. Parçanın remix yorumları da YouTube'da çoktan yerini almış...