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Merve Özbey, 'Çilingir' ile yüreklere dokundu! Onur Can Özcan...

Merve Özbey, 'Çilingir' ile yüreklere dokundu!

Merve Özbey, 'Yaramızda Kalsın'ın ardından 2019'da hayatını kaybeden Onur Can Özcan'ın 'Çilingir' şarkısına yeniden hayat vererek, genç müzisyeni andı

07.05.2022 - 09:45 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Merve Özbey'in, 'Çilingir' isimli tekli çalışması müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının söz ve müziği aslında 3 yıl önce yaşamını yitiren Onur Can Özcan'a ait... 2018'de Özcan'ın vefat haberiyle yıkılan Özbey, müzisyenin parçalarını yeniden seslendirerek, bir nevi vefasını sergiliyor.

  • Özbey'in, Onur Can Özcan'ın şarkılarını ilk seslendirişi değil. Ünlü şarkıcı, 2019'da ise 'Yaramızda Kalsın'ı yorumlamıştı. Özcan'ın şarkılarını yaşatmaya çabalayan Merve Özbey, 'Yaramızda Kalsın'da olduğu gibi 'Çilingir' ile de kalplere dokunmayı başarmış. Parçayı dinlerken tüylerim diken diken oluyor desem abartmış olmam...

  • Ayrıca Merve Özbey, sadece Onur Can Özcan'ın şarkılarını seslendirmekle yetinmiyor. Her seferinde kliplerinde siyah giyerek yas tuttuğunu anlatıyor ve Özcan'ı yad ettiğini de belirtiyor. Ünlü şarkıcının bir sonraki Onur Can Özcan parçasına yeniden hayat vermesini merakla bekliyorum. Çünkü bence bir sanatçı Özcan'ı eserleriyle yaşatacaksa o kişi Merve Özbey olmalı...

  • HAKAN PEKER'İN 'ASİL'İ

    Hakan Peker'in, 'Asil' isimli şarkısı dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. 'Asil'e klip çeken Peker'in yeni parçası kadar son görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Açıkçası 'estetik' iddialarıyla gündeme gelen Hakan Peker'in yeni projesi benim için 'Karam', 'Bir Efsane' ve 'Ateşini Yolla Bana'nın önüne tabii ki geçemedi. Peker gibi efsane olmuş bir ismin üretmeye devam etmesi her açıdan ümit verici ancak kendisinden daha farklı şarkılar duymayı isterim.

  • 'MİNİK SERÇE' İMZALI 'Bİ GİT'

    Makyöz, şarkıcı, oyuncu Suzan Kardeş, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Bi Git'i yayımladı. 'Yıllardır etnik şarkı söylüyorum. Hayalim sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan ve hiçbir yerde söylenmemiş bir şarkı okumaktı.' diyen Kardeş'in 'Bi Git' ile buluşmasına ba-yıl-dım! Parça buram buram 'Minik Serçe' kokuyor! Düzenlemeleri Okay Barış, mix'i Murat Bulu ve mastering'i ise Çağlar Türkmen imzasını taşıyan şarkı, ilk saniyesinden itibaren insanı dans ettirmeyi başarıyor. 'Bi Git'in tarzı Suzan Kardeş'e öyle yakışmış ki... Bundan sonra dinleyip dinleyip, neşemi yerine getirecek şarkılar arasında 'Bi Git' zirvede... 

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