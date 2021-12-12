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Merve Özbey: 2021 bana kızım Elif Özüm'ü verdi

Merve Özbey: 2021 bana kızımı verdi

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz şubat ayında kızı Elif Özüm'ü kucağına alan şarkıcı Merve Özbey, samimi açıklamalarda bulundu. "2021 bana kızımı verdi" diyen Özbey, 2022 yılından beklentileriyle ilgili de "İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi daha ne isteyeyim her şey yolunda" ifadelerini kullandı

12.12.2021 - 10:47 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam Maslakta'ki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu.

  • Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özbey, gazetecilerin "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusunu "Her şeyden önce 2021'de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi daha ne isteyeyim? Her şey yolunda çok şükür." şeklinde yanıtladı.

  • "ÖNCE SAĞLIK, GERİSİ YALAN"

    33 yaşındaki sanatçı, "2022 yılından beklentiniz nedir?" sorusunu ise şu sözlerle cevapladı:

    Öncelikle şunu söyleyeyim ki, önce sağlık sıhhat, gerisi yalan. Allah sağlık verirse 2022'nin ilk çeyreğinde her ay bir Merve Özbey şarkısı dinleyicilerimizle buluşacak. İlk olarak Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli ile yeni şarkımız çıkacak, devamında sürpriz projelerimiz var.

  • Konsere ilk olarak siyah düz bir elbiseyle başlayan Merve Özbey, daha sonra tül detayları olan bir kostüm giydi. 

  • "AİLE HER ŞEYDİR"

    2020 yılında Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, geçtiğimiz aylarda kızı ve eşiyle birlikte objektif karşısında poz vermişti. Özbey, fotoğrafını, "Aile her şeydir." notuyla yayınlamıştı.

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