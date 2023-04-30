"BİR AYLIK MAAŞI, PODYUMDA BİR GÜNDE KAZANIYORDUM"



1986 yılında Güneş Gazetesi'nin Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Merve İldeniz, aslında üniversiteden mezun oluncaya kadar mankenlik yapmayı düşünmüş ancak sektörün zirve yaptığı yıllara denk gelince de mesleğinden vazgeçmemiş: Modern bir ailede büyüdüm ama yine de manken olmamdan hoşlanmadılar. Aileler, mankenlik mesleğine o dönemde pek sıcak bakmazlardı. Üniversiteden mezun oluncaya kadar mankenlik yapacağımı düşünürdüm. Ailem karşı çıkınca da onlara bunu söyledim ve ikna oldular. 1987'de üniversiteden mezun olduktan sonra bir baktım ki, bana verilen bir aylık maaşı ben bir günde podyumda kazanmaya başlamıştım. Tabii doğal olarak sonra mankenliği bırakmaktan vazgeçtim. O dönemler için çok para kazandım dememek ayıp olur. O dönemlerde iki saatte, dönemin asgari ücretini kazanabiliyorduk ama yurt dışından gelen mankenlerin aldığı ücretin yanında çok komik bir rakamdı. Cindy Crawford, Türkiye'ye gelip 7 mayo giyerek 100 bin dolar kazanırken bizim kazandığımız rakam ise komik kalıyordu. Bizim zamanımızda menajerlik gelişmemişti. 2000'den sonra mankenler menajerlerle anlaşarak kariyerlerini daha iyi yönettiler.