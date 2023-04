"KADINLARLA REKABET HALİNDE OLMAK ZORDU"

Merve İldeniz, 'Sektörden görüştüğünüz kişiler var mı?' sorusunu şöyle cevapladı:

Benim arkadaşlık anlayışıma podyum arkadaşlığı pek uymuyor. O bir meslek arkadaşlığı çünkü. Tabii ki kafama göre insanlar vardı arada ama her gün gördüğüm her an birlikte olduğum insanlar aslında arkadaşım değil, meslektaşımdı. Ben herkesle iyi geçinmeye çalıştım. Kadınların rekabet içinde oldukları bir ortamda kimseyle bir sorunum, kavgam, dövüşüm olmaması için çaba gösterdim. Zor bir şey... Düşünün bir de, 10 yıl boyunca Başak Gürsoy’da en çok kazanan mankendim.