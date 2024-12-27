Merve Boluğur: Zengin koca buldum
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabında cansız mankenle verdiği pozu paylaşarak "zengin koca" göndermesi yaptı. Ardından, başka bir paylaşıma kucağında bir bebek ekleyip, çocuk sahibi olma arzusunu dile getirdi
- 1
Sosyal medyada yaptığı ilginç ve dikkat çekici paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, bu kez yine göndermeli bir paylaşımıyla dikkat çekti.
- 2
Hatırlarsınız Boluğur, kısa bir süre önce Tesla, SpaceX ve X’in sahibi Elon Musk hakkında yaptığı; "Tipim değil, o yürüsün diye pas vermiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti.
- 3
Oyuncu, bu kez eski dönemlere ait kıyafet giymiş bir cansız mankenle çektiği fotoğrafı paylaşarak, "zengin koca" göndermesi yaptı.
-
- 4
Fotoğrafın üzerine dolar, yat, uçak ve lüks çanta emojileri ekleyen oyuncu, "Zengin kocayı bulan ben. Butik açtı, villa aldı, sürekli yurtdışındayız" ifadelerini kullandı.
- 5
Boluğur, aynı paylaşımı hikâye bölümünde de yayınlayarak; "Zengin koca buldum, koşun!" şeklindeki esprili ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı.
- 6
Boluğur, yaptığı paylaşımlarının ardından kucağında bir bebekle fotoğraf paylaşarak altına; "Belki bir gün" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
-