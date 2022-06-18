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Merve Boluğur'un Türkan Şoray anısı: Beni sevmedin sanırım... - Magazin haberleri

Merve Boluğur'un Türkan Şoray anısı!

2007 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide rol alan Merve Boluğur, projeyi sadece Türkan Şoray yer aldığı için kabul ettiğini itiraf etti. Ünlü oyuncu, ayrıca Şoray ile aralarında geçen bir diyaloğu da dile getirdi

18.06.2022 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklayan Merve Boluğur, "şşşşşşttttt" adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturmasının ardından YouTube kanalında yayınladığı videoda açıklamalarda bulundu.

  • "HARİKA BİR SERÜVENDİ"

    Daha önce oynadığı dizileri yorumlayan ünlü oyuncu, televizyon dünyasına ilk adım attığı iş olan "Acemi Cadı"da 19 yaşında olduğunu belirtti.

    Boluğur, konuyla alakalı, "Benim için çok etkileyiciydi, harika bir serüvendi." dedi.

  • "O NOTU HİÇ UNUTMADIM"

    Merve Boluğur, o dönem usta tiyatrocu Göksel Kortay'ın hem hocası hem oyuncu koçu olduğundan bahsetti.

    Kortay'ın kendisine bir hediye kutusu yolladığını dile getiren Boluğur, içine de "Aramıza hoş geldin." notunu bıraktığını hiç unutamadığını açıkladı.

  • "O PROJEYİ TÜRKAN ŞORAY YER ALDIĞI İÇİN KABUL ETTİM"

    "Acemi Cadı"nın ardından 2007 yılında "Aşk Yeniden"de rol alan oyuncu, bu projeden de bahsetti. Merve Boluğur, projeyi sadece Türkan Şoray yer aldığı için kabul ettiğini itiraf etti.

    Çok heyecanlandığını ve ne yapacağını bilemediğinden bahseden ünlü isim, ardından da sette Türkan Şoray'la arasında geçen bir konuşmayı da takipçileriyle paylaştı.

  • "BENİ SEVMEDİN SANIRIM' DEDİ"

    Boluğur, "Türkan Hanım'la şöyle bir anımız var; 'Sen benimle niye konuşmuyorsun? Küs müsün, bir sorun mu var?' diye beni yanına çağırmıştı. 'Beni sevmedin sanırım 'dedi. 'Yok' dedim, 'Sevmemek değil, size karşı o kadar çok utanıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum ki o yüzden böyleyim' dedim. O benim soğukluğumu aslında 'Onu sevmiyorum' olarak algılamış. Aslında benim o soğukluğum heyecan ve ne yapacağımı bilememe tedirginliğiydi." ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: Instagram, Newspic

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