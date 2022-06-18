"O PROJEYİ TÜRKAN ŞORAY YER ALDIĞI İÇİN KABUL ETTİM"

"Acemi Cadı"nın ardından 2007 yılında "Aşk Yeniden"de rol alan oyuncu, bu projeden de bahsetti. Merve Boluğur, projeyi sadece Türkan Şoray yer aldığı için kabul ettiğini itiraf etti.

Çok heyecanlandığını ve ne yapacağını bilemediğinden bahseden ünlü isim, ardından da sette Türkan Şoray'la arasında geçen bir konuşmayı da takipçileriyle paylaştı.