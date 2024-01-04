Merve Boluğur: Sevgilim değil, arkadaşım
Merve Boluğur, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Boluğur, aşk sorularına; "Sevgilim değil, arkadaşım" yanıtını verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Boluğur, Bebek'teki bir mekânda bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
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Merve Boluğur, gazetecilerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İçeride bayağı samimiydiniz" yorumuna karşılık, "Sevgilim değil, arkadaşımdı. İnsan arkadaşlarıyla samimi olabilir" dedi.
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Ardından muhabirlerin, "Yeni yılda aşk ve para dilemiştiniz gerçekleşti mi?" sorusuna yönelik Merve Boluğur, "Öyle bir şey yok. Olsa sizden saklamam zaten biliyorsunuz" şeklinde cevap verdi.
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Daha önce Dubai'deki bir poje için 100 milyon TL'lik teklif aldığını açıklayan Merve Boluğur, "Öyle şeyler şu an konuşulmaz daha sonra konuşuruz" diyerek soruyu geçiştirdi.