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        Haberler Magazin Merve Boluğur: Sevgilim değil, arkadaşım - Magazin haberleri

        Merve Boluğur: Sevgilim değil, arkadaşım

        Merve Boluğur, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Boluğur, aşk sorularına; "Sevgilim değil, arkadaşım" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:22
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Boluğur, Bebek'teki bir mekânda bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

        • 2

          Merve Boluğur, gazetecilerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İçeride bayağı samimiydiniz" yorumuna karşılık, "Sevgilim değil, arkadaşımdı. İnsan arkadaşlarıyla samimi olabilir" dedi.

        • 3

          Ardından muhabirlerin, "Yeni yılda aşk ve para dilemiştiniz gerçekleşti mi?" sorusuna yönelik Merve Boluğur, "Öyle bir şey yok. Olsa sizden saklamam zaten biliyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

        • 4

          Daha önce Dubai'deki bir poje için 100 milyon TL'lik teklif aldığını açıklayan Merve Boluğur, "Öyle şeyler şu an konuşulmaz daha sonra konuşuruz" diyerek soruyu geçiştirdi.

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