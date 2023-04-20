"SEKTÖR BENİ TATMİN ETMEDİ"
Proje görüşmelerinin devam ettiğini belirten Merve Boğulur, "Sektör, beni biraz tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım. Biraz yorucu bir tempo oldu. Tekrar dönünce özlem duygusu çok ağır bastı. O yüzden döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. Boluğur, son dönemle takip ettiği projelerin olup olmadığı sorulması üzerine "Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum. Korku filmlerini çok severim. Özellikle vampir türü" ifadelerini kullandı.