"HAYATIMI YAŞAMAK İSTEDİM"

Merve Boluğur, gazetecilerin "Ekranlardan uzak kaldığınız dönemde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı söyleyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna ise "Tükenmişlik değil. Sadece 17 yaşında başladım. Benim gibi erken yaşta başlayan çok az oyuncu var. Genellikle geç yaşlarda başlanıyor. Çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyebilirim. O yüzden de biraz uzak kalmak istedim. Çok güzel rollerde oynadım, çok güzel projelerde yer aldım. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Setler inanılmaz saatler alıyordu" yanıtını verdi.