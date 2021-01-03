Ardından kazanan kişileri açıklayan oyuncu, kendisine gelen şu yanıtları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı:

* Seksi görünmek kadınlara dayatılan aslında, seksi olmak kişinin kendi enerjisiyle alakalıdır. Dolayısıyla; hayır, zorunda değilsiniz. Çünkü zaten bu dişil enerji sizde mevcut.

* 'Kırmızının 50 tonu' film serisi gelir mi Merveciğim? Acemi Cadı'da hangi büyüyü yaptın? Söyle, biz de yapalım bir şeyler.

* Başak burcu kadınısın. Beyninin sol tarafını kusursuz kullanabildiğin için seksisin.

* Yüzde bir şarj ile parlaklık açtırdın be!