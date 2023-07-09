Merve Boluğur bu yıl ilk kez Bodrum'da
Bu yıl ilk kez Bodrum'a giden Merve Boluğur, bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Boluğur, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 09.07.2023 - 11:14
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir ekranlarda yer alamayan Merve Boluğur, Bodrum'da tatil yapıyor.
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Bir otelin iskelesinde görüntülenen Merve Boluğur, arkadaşlarıyla birlikte gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih eden Merve Boluğur, keyifli halleriyle dikkat çekti.