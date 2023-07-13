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        Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yurt dışına gitmişti! Ünlü güzel tatil karelerini yayınladı!

        STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ve aynı dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir arasında geçtiğimiz günlerde aşk dedikoduları çıkmıştı. Sevilen çift havaalanında yurtdışına giderken görüntülendi. Saraçoğlu ise gittiği tatilden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınladı.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 17:04
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          Geçtiğimiz günlerde STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile tatilde dudak dudağa yakalanan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından birlikte gittikleri tatile dair görüntülerini yayınladı.

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          Bir süredir adı aynı dizide Ferit karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu, rol arkadaşıyla yurtdışına gitti.

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          Şimdilerde Lizbon'da tatil yapan Afra Saraçoğlu, en sevdiği karelerini 8.1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu.

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          Afra Saraçoğlu'nun son pozlarına sevenlerinden: "Mert ne güzel çekmiş", "Mert'e bakarken gözlerinin içi gülüyor", "Resmen aşıksın", "Mert nerede?" gibi yorumlar geldi.

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          İşte Afra Saraçoğlu'nun tatilden yayınladığı son pozları...

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