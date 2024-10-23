Mert Nobre'den sürpriz imza! Sow, Alper Potuk ve Dirar ile buluştu - Futbol Haberleri

Mert Nobre'den sürpriz imza! Sow, Alper Potuk ve Dirar ile buluştu - Futbol Haberleri

Mert Nobre, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen, Gençlerbirliği, Altay, Çorum FK gibi önemli Türk takımlarını çalıştıran Türk vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı uyruklu Mert Nobre, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Kendisine 2024/2025 sezonunun geri kalanında yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gostivar'ın sportif direktörlüğünü Moussa Sow yaparken, takımda Erten Ersu, Nabil Dirar, Alper Potuk ve Oğuzhan Aydoğan gibi isimler forma giyiyor.