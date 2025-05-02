Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar: Derbiyi Beşiktaş kazanır!

HT Spor ekranlarındaki Gece Yarısı programına bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giymiş ve iki takımda da şampiyonluk yaşamış Mert Nobre konuk oldu.

Şimdilerde teknik direktörlük yapan Nobre hem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yorumlarda bulundu hem de geçmişe dair önemli anılarını anlattı.

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İşte Nobre'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

"BELEDİYE BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANI TOPLANTI YAPTI"

"Gostivar'a gittim 8 ay oldu. Neden oraya gittim bu ligler biraz farklı tecrübe kazandık. Güzel şeyler de var kötü şeyler de vardı. 6 senede birçok farklı ülkede çalıştım ama Gostivar'daki kadar farklı şeyler yoktu. Orada bir maç oldu ve sonrasında kavga çıktı ben karakola gittim. Rakip oyuncu bana maç öncesi belediye başkanı ve kulüp başkanının soyunma odasında toplantı yaptığını ve belediye başkanının "Siz düşün hakem penaltı verecek." dediğini anlattı ve maçta gerçekten hakem penaltı verdi. Maçtan sonra karakola gittim."

📺 Gece Yarısı



🎙️ Mert Nobre: Rakip oyuncu bana maç öncesi belediye başkanı ve kulüp başkanının soyunma odasında toplantı yaptığını ve belediye başkanının "Siz düşün hakem penaltı verecek." dediğini anlattı ve maçta gerçekten hakem penaltı verdi. Maçtan sonra karakola gittim. pic.twitter.com/Fttif8pN2a — HT Spor (@HTSpor) May 1, 2025

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Mert Nobre, Gostivar'da neler yaşadı?

"Ben kabul etmedim ilk başkana hayır dedim ama son 10 dakikada devam etti başkan kendi karar kaldı takımı çekti sahadan. Maçtan sonra da ben bırakıyorum dedim tüm ekibimle, İstanbul'a geldim. 4-5 maçta çok skandal oldu.

🇲🇰 Mert Nobre, Gostivar'da neler yaşadı?



🎙️ Mert Nobre: Başkan takımı çekme kararı aldı, her şeye teşekkür ettim ve tüm ekibimi alıp İstanbul'a geldim. pic.twitter.com/culYRXzASt — HT Spor (@HTSpor) May 1, 2025 "BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANIR" "Çok önemli bir maç. Riskleri Fenerbahçe alacak; kendi evinde oynuyor, 3 puan lazım mecbur buna başka yolu yok. Beşiktaş çok seviyor bu tarz maçları ne zaman Beşiktaş kötü olsa bir derbi maçı oynanıyor ve kazanıyor. Derbide bambaşkalar... Fenerbahçe'ye karşı ekstra motivasyonları var. Ben iki tarafta da oynadım. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında çok zorlanıyor Beşiktaş'ta ise ekstra motivasyon oluyor." 📺 Gece Yarısı



🎙️ Mert Nobre: Fenerbahçe derbide tüm riskleri alacak. Beşiktaş ne zaman Fenerbahçe'ye karşı oynasa ekstra motivasyonlu oluyor. Ben iki tarafta da oynadım. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. pic.twitter.com/jBQDYZTtAZ — HT Spor (@HTSpor) May 1, 2025 "2003/2004 SEZONU BENİM İÇİN FARKLI" "En çok 2003/2004 ve 2008/2009 sezonlarını özlüyorum. Orada 2003/2004 çok farklı ben Fenerbahçe'deydim 3. sıradaydık 11 puan gerideydik o zaman Beşiktaş birinci sıradaydı. 🎞️ Mert Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş kariyerini Gece Yarısı'nda anlattı. 📺



🗣️ "2003-3004 ve 2008-2009 sezonlarını özlüyorum." pic.twitter.com/WOIMsySUlp — HT Spor (@HTSpor) May 1, 2025