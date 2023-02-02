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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık ve yardımcılarının kararları mücadeleye damga vururken Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından açıklamalar yaptı.

ALTAY BAYINDIR: POZİSYONLAR İNCELENMELİ Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını değerlendiren Altay, "Bugün üzgün ayrılıyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Bu konulara girmem, girmedim ama pozisyonlar incelenmeli. Samet'in, Michy'nin, Valencia'nın penaltı pozisyonları var. Miha'nın pozisyonunda düdük ağzına gitti ama son anda vermedi. Anlamadım" dedi.

AYAĞA KALK FENERBAHÇELİ "DÜDÜĞÜNÜ ASTIRMAYI MHK DA İSTEYECEK!" Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı sürdüren başarılı file bekçisi, "Emek veriyoruz. Emeğin karşılığını almalıyız. Kameralar var. Maçlar izleniyor. Nasıl bakıyorlar, pek fazla anlamış değilim. Top sektikten sonra topa çıktım. Topa gitme amaçlı elimi uzattım. İkimiz aynı anda topa çıktık. O kafasıyla benim elime vurdu. İkimiz de yere düştük. Penaltı verdi. Bugün çok üzgünüz. Pozisyonların da incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yarışa devam edeceklerini söyleyen milli kaleci, "Enner'in pozisyonunu içeride izledik. Rakip diziyle vuruyor. Daha çok maçımız var. Kazanmamız gerekiyordu. Kazanmaya devam etmeliyiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bugün verilen kararlarla alakalı üzgünüz. Tüm pozisyonlar konuşuluyor. Diyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ: BİRİLERİ KONUŞTU HER ŞEY DEĞİŞTİ Hakemin performansını eleştiren Yandaş, "İnanılmaz tempolu bir maçtı. İki takım için de git-geller var. Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride" dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmaya devam eden Mert Hakan "Onu geçtim, Michy'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var. Her şeyi geçtim. Miha'nın pozisyonunda ne düşünüyor, düdük ağzına gidiyor ama vazgeçiyor" ifadelerini kullandı.

Camianın birlikte kalması gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın. Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın." dedi.

ÇOK SERT PAYLAŞIM Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamalarının ardından bir tepki de kulübün sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Mücadelenin ardından hakem Ali Palabıyık'ın yanına koşan Jorge Jesus'un isyan ettiği andan görüntü paylaşan sarı-lacivertliler "Ofsaytımsı ile başlayan süreç 'elimsi' ile devam etti! Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek" ifadelerine yer verildi. "SONUCU HAKEM BELİRLEDİ" Jorge Jesus'un kırmızı kart görmedi nedeniyle Fenerbahçe Antrenörü Joao de Deus da maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Joao de Deus, "İki takımı da tebrik ediyorum. Harika bir mücadele sergilediler. Oyun üstünlüğümüzün karşılığı bu olmamalıydı. Hakemler hakkında konuşmalıyız. Bu hakemler, bu maçın seviyesini kaldıramadılar. 25 şutumuz var, 27 ortamız var, yüzde 62 topla oynadık. Bu kadar istatistikleri yakaladıktan sonra kazanamamak üzücü oldu. Hataların da etkisi var. Kimin hataları? Hakemin hataları." dedi.

Portekizli antrenör, "İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi. Adana Demirspor'un penaltısıyla birebir aynıydı. İki pozisyon da penaltı olmalıydı. Bunları görmek istemediler. Son pozisyonda faulü vermedi. Hocamız buna itiraz etti. Üzüntü verici bir durum." ifadelerini kullandı. Galatasaray ile olan puan farkının sorulması üzerine Deus, "6 puan, hızlıca kapanabilecek bir fark. Bu ligde her şey mümkün olabiliyor. Hala çok fazla maç var. Bu futbolu oynarsak, çok fazla maçı zorlanmadan kazanabiliriz. Elbette, hakemlik adına her şey normal şekilde devam ederse..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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