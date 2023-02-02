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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Hızlı başlayan karşılaşmada ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Mert Hakan Yandaş'ın 14. dakikada bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.

Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi. Fenerbahçeli futbolcular ve Jorge Jesus, pozisyona uzun süre itiraz etti. 25. DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ Fenerbahçeli oyuncular, 25. dakikada kullanılan korner sırasında Batshuayi'ye ceza sahası içinde yapılan hareket için de penaltı bekledi.

Hakem Ali Palabıyık, oyunun tekrar başlamamasını istedi ve VAR incelemesini bekledi. VAR hakeminin incelemesi sonrası oyun devam etti.

MAÇ ÖNCESİ VİDEO YAYINLANMIŞTI Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi televizyon kanalı FBTV, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi ilginç bir video yayınladı. FBTV'de maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili Fenerbahçe aleyhine ve Galatasaray lehine olduğu iddia edilen hataların videosunu yayınladı.

Ali Palabıyık dışında mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler'in de Fenerbahçe aleyhine olduğu iddia edilen hatalarının da üzerinden geçildi.

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