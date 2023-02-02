Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Erol Bilecik'ten Ali Palabıyık'a tepki

Erol Bilecik: "Düdüğünü astırmayı MHK da isteyecek"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Adana Demirspor mücadelesinin ardından paylaşım yaparak Ali Palabıyık'a tepki gösterdi

Giriş: 02.02.2023 - 23:56 | Güncelleme: ABONE OL
Erol Bilecik'ten Ali Palabıyık'a tepki
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ali Palabıyık'ın kararları gündeme otururken Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten de paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilecik, Ali Palabıyık'a tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum... Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir! Fenerbahçe camiası büyük resmi görün ve tek vücut olalım!"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İki araç çarpıştı! 4 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı! 4 kişi yaralandı
2023 EKPSS tercih sonuçları
2023 EKPSS tercih sonuçları
İstanbul'a kar heyecanı!
İstanbul'a kar heyecanı! "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!"
Kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı
Kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.