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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş taburcu oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş taburcu oldu

        Fenerbahçe'de geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Mert Hakan Yandaş taburcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:40
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        Mert Hakan taburcu oldu
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        Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

        Mert Hakan Yandaş’ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Mert Hakan’ın 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

        Mert Hakan Yandaş, taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mert Hakan'ın açıklaması şöyle:

        "Yaşadığım sakatlık ve son süreçteki gelişmelere ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaşmak isterim. Öncelikle bana ulaşan, ulaşmaya çalışan ve tüm geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. İyi dileklerinizi bu zor süreçte yürekten hissettiğimi belirtmek istiyorum. Tedavi sürecine tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolünde devam edilecek. Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel günlerde yeniden görüşmek üzere."

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