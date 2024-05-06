Mert Hakan Yandaş Konyaspor maçında isyan etti!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olurken sarı-lacivertlilerin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bir pozisyon sonrasında adeta çileden çıktı
Giriş: 06.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:06
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olurken müsabaka 0-0'lık eşitlikle noktalandı.
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Mücadelenin ilk yarısı büyük heyecana sahne olurken sarı-lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş bir pozisyon sonrasında adeta çılgına döndü.
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Hakem Bahattin Şimşek'in aut kararına itiraz eden Mert Hakan Yandaş çileden çıktı.
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İşte o görüntüler...
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