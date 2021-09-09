Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mert Fırat'tan İdil Fırat'a: Hep şarkılar söyleyerek geçsin yıllar... - Magazin haberleri

Mert Fırat'tan İdil Fırat'a: Hep şarkılar söyleyerek geçsin yıllar...

Mert Fırat, 2018'de nikah masasına oturduğu eşi İdil Fırat ile 3. evlilik yıl dönümünü kutladı. Oyuncu, eşine, "Hep şarkılar söyleyerek geçsin yıllar... Şansım, dostum, arkadaşım, canım sevgilim... En güzel hediyemiz Seyhan Mia ile nice mutlu yıllarımıza..." ifadeleriyle seslendi

09.09.2021 - 10:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Mert Fırat-İdil Fırat çifti, 2018'in temmuz ayında evlenmişti. Çiftin bebekleri Seyhan Mia ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi.

  • "HEP ŞARKILAR SÖYLEYEREK GEÇSİN YILLAR"

    "Evladımız pandeminin bize hediyesi oldu." diyen çift, 3. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü oyuncu, düğünden fotoğrafı, "Hep şarkılar söyleyerek geçsin yıllar... Şansım, dostum, arkadaşım, canım sevgilim... En güzel hediyemiz Seyhan Mia ile nice mutlu yıllarımıza..." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

  • "3. SENEMİZDE 3 KİŞİYİZ"

    İdil Fırat ise, "3. senemizde 3 kişiyiz... Her günümüze bin şükür… Nicelerine canım sevgilim. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı. Çiftin aşk dolu gönderileri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

  • BABASI EVLİLİĞE KARŞI MI ÇIKTI?

    Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, 2018'in temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.

    İdil Fırat'ın iş insanı babası Önder Fırat'ın bu evliliğe karşı çıkıp, nikaha katılmadığı iddia edilmişti. Fırat, nişan törenine de gitmemişti.

  • "İHANET" DEDİKODULARI

    Bir dönem Mert Fırat'ın eşini aldattığı öne sürülmüştü. Hakkında çıkan 'ihanet' iddialarına yanıt veren Fırat, söylentilerin asılsız olduğunu belirtmişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

    Kamuoyunun dikkatine,

    Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

    Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    26.03.2021

    Av.Mehmedali Barış Beşli...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.