Mert Demir, aşka geldi

Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'dan yeni bir romantik paylaşım geldi.

REKLAM advertisement1 Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya'yı öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, altına kırmızı kalp emojisi ekledi.

Fotoğraflar: Instagram