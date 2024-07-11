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        Haberler Gündem Güncel Mersin ve Konya: İki ayrı sulama kanalında 2 ceset | Son dakika haberleri

        Mersin ve Konya: İki ayrı sulama kanalında 2 ceset

        Mersin'in Tarsus ile Konya'nın Meram ilçesindeki sulama kanallarında erkek cesetleri bulundu. Mersin'deki cesedin 53 yaşındaki M.A.'ya, Konya'daki cesedin ise silahla vurularak hayatını kaybeden A.Ç'ye ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:47
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        İki ayrı sulama kanalında 2 ceset
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        Mersin ve Konya'da sulama kanalında cesetler bulundu.

        Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

        Kanaldan çıkarılan cesedin M.A.'ya (53) ait olduğunu belirledi.

        Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

        KONYA

        Bir ceset haberi de Konya'dan geldi.

        Meram ilçesine bağlı Batı Hadimi Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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        #mersin tarsus
        #sulama kanalı
        #ceset
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