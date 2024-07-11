Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna Paşa adını verdi

"Bizden ayrılmak istemiyor. Ona çok alıştık. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Evladım gibi oldu. Onu göremediğim zaman kötü oluyorum. Çok farklı bir duygu. Bazen geç saatlerde geliyor. Dışarı çıkıyorum gözüm onu arıyor. Gelmediğinde evladım eve gelmemiş gibi düşüyorum ama çok şükür hep geldi."