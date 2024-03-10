ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

Oruç kötülüklerden korur.

Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

Oruç sağlığı korur.

Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

9 Nisan Salı: Arife

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)