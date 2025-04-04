Mersin sahilleri plastikten arınacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "Sıfır Atık" projelerini yaygınlaştırarak, çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. Kent genelinde atık yönetimi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji dönüşümü gibi çalışmalara hız veren Büyükşehir, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe alan "Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz" projesi ile "Sıfır Atık" hedefini sürdürüyor.

Proje kapsamında; Adnan Menderes sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alanlara 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarası yerleştirilerek, vatandaşların plastik kullanımının azaltılması ve atık oluşumunun önlenmesi hedefleniyor.

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Bu proje kapsamında Büyükşehir birimlerinde ve Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde pet şişe toplama kampanyası da beraber yürütülüyor. Mercan'a kurulan "Akıllı Otomat" ise ziyarete gelen öğrencilerin hem projeyi tanımasını, hem de elindeki plastikleri atarak projeye katkı sağlamasını imkân veriyor. Büyükşehir bu projeyle atık yönetimini sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yalnızca belediye sınırları içinde değil, tüm kent sakinlerini kapsayan bilinçlendirme çalışmalarıyla, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve enerji verimliliği konularında başta çocuklar ve gençler olmak üzere halkın bilinçlendirilmesi için çeşitli eğitim programları düzenliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Yakup Berkay Işık, sıfır atık üzerine yaptıkları önemli proje ve hizmetleri anlattı. Sıfır Atık Belgesi'ne sahip 100 birimleri olduğunu ve bu sayıyı artıracaklarını söyleyen Işık, "Geri kazanılabilir atıkları, organik atıkları ve çöp dediğimiz geri kazanılamayacak atıkları ayrı ayrı kutularda ve kaynağında ayrıştırıyoruz" dedi. REKLAM Atık yönetimini sürülebilir bir şekilde uygulamak adına farklı projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Işık, bir süre önce hayata geçirdikleri kompost üretiminden bahsederek, "Sebze halinden çıkan sebze ve meyve atıklarını, mezbahaneden çıkan işkembe atıklarını, ağaç budama atıklarını ve belediyemizin sahilde bulunan kafelerinden çıkan çay-kahve posalarını tesisimizde yığınlar haline getirip, gerekli süreçlerden geçirerek kompost hale getiriyoruz. Bunlar refüj çalışmalarında toprak düzenleyici malzeme olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin REMEDIES-2 projesi kapsamında hibe kazanan "Plastiksiz Mersin Sahili İçin Birleşiyoruz" projesini hakkında da bilgi veren Işık, "Bu proje kapsamında, plastikleri ayrı toplamayı hedefliyoruz. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde bulunan kaplumbağa kafesinde ve akıllı otomasyon cihazında plastikleri ayrı topluyoruz. Yine sahil bandında bulunan belirli noktalarda, halkımızı teşvik etmek için pota şeklinde plastik toplama kafesleri yerleştirildi. Bunların yanında, plastik kullanımını azaltmaya yönelik su çeşmelerimiz bulunuyor. Halkımız termosları ve mataralarıyla gidip sularını doldurabiliyor. Bu şekilde plastik kullanımını azaltmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Hibe kapsamında plastik kırma ve enjeksiyon makinesi aldıklarını ve alınan bu makineler sayesinde, toplanan plastik kapakları öğüterek plastik saksıya çevirdiklerini belirten Işık, sahil temizlikleri yaptıklarını ve bilinçlendirme çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulduklarını da kaydetti. Işık, "Projenin asıl hedefi; plastiklerin denize ulaşmasını ve kirliliği önlemenin yanı sıra, geri kazanım farkındalığını artırmak. Proje şu an başarılı bir şekilde ilerliyor. Büyükşehir olarak sürdürülebilir atık yönetim felsefesini kendimize misyon edindik. Bu şekilde doğamızı koruyarak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM Evsel nitelikli katı atıkları bertaraf tesislerinde elektrik enerjisine dönüştüklerini sözlerine ekleyen Işık, Büyükşehir birimlerinden çıkan pil, florasan, led lamba, toner ve kartuşları da biriktirip 6 ay beklettikten sonra, lisanslı tesislere gönderdiklerini ifade etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Gizem Bal da Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Öğrenciler başta olmak üzere, merkezi ziyaret edenlere sıfır atıkla ilgili düzenekler hakkında bilgilendirme yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini söyleyen Bal, "Ziyaretçilerimize; merkezimizde bulunan düzenekler sayesinde sıfır atık, atık ayrıştırma, atıkların ne şekilde yönetileceği, geri dönüşüm süreçlerini ve serüvenlerini inceleyebilecekleri şekilde eğitimler veriyoruz" dedi. Mercan'ı her gün ortalama 700 öğrencinin ziyaret ettiğini kaydeden Bal, "Günlük ziyaretçi sayımız 600-750 arasında değişiyor. Açıldığımız günden bugüne kadar ortalama 134 bin öğrenciye sıfır atık, iklim, çevre, yenilenebilir enerji, sera gazı üzerine eğitim verdik. Sıfır atığın temel amacı hammadde kullanımını azaltmak, enerji verimliliğini artırıp kaynakların tüketimini azaltmak. Biz de bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Atıkları kaynağında ayrıştırma ile enerji ve hammadde kullanımını azaltmanın önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Bal, "Ziyaretçilerimize; plastik atıkların su, hava ve toprak kirliliğine olan etkisini anlatıyoruz. Özellikle Mersin gibi sahil kenarında bulunan kentlerde ve şehirlerde plastik atıklar, su ortamında önemli bir kirletici faktör. Mikroplastikler, su içerisinde parçalanarak canlı türlerine ve insan yaşantısına zarar veriyor. Bu konu hakkında da önemli bilgilendirmeler yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak doğal kaynaklarımızı koruyor, atık üretimini azaltmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.