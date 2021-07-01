Mersin Lise taban puanları 2021 merak edilenler arasında. Milyonlarca lise adayı lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Önce gidecekleri lise için araştırma yapmak istiyorlar. Mersin Lise taban puanları 2020 açıklanmışıtı. MEB 2021 tercih robotu yayınlayarak öğrencilerin işlerini kolaylaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilen ve 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katıldığı LGS maratonunda tercih dönemi için geri sayım başladı. İşte LGS tercihleri ve yüzdelik dilim hakkında merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2021'i adaylarla paylaştı. LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre 2021 LGS tercihleri 05-16 Temmuz 2021 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr ya da https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden alınacak.



Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız

2021 LGS KONTENJAN TABLOLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sınava katılan öğrenciler arasında elde edilen başarı sıralamasına karşılık gelir. Sınava katılan öğrenci sınavda verdiği yanıtların doğru-yanlış hesaplamasından elde ettiği başarı puanıyla hangi yüzdelik dilim içerisine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

MERSİN LİSE TABAN PUANLARI

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 2020 LGS taban puanları belli olmuştu. İşte 2020 yılına göre lise taban puanları...

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 470,0211 0,6 0,01 MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 457,8932 1,21 0,61 MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 449,7961 1,77 0,44 MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288 432,4556 3,33 0,76 MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 427,8866 3,83 1,25 MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 416,9837 5,21 1,78 MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408 410,8917 6,08 2,8 MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,5647 6,14 1,01 MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 408,9702 6,38 0,94 MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,205 6,82 0,04 MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 398,5818 8,11 0,39 MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 380 395,3155 8,7 4,05 MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 377,3227 12,47 6,07 MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 359,0193 17,09 8,07 MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 350,5781 19,46 0,89 MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 170 346,5795 20,65 8,27 MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 330,43 25,75 9,03 MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 330,3914 25,77 3,91 MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 319,1055 29,71 8,66 MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 316,6974 30,6 7,1 MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 304,3417 35,38 9,07 MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 293,2022 40,12 17,03 MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 283,7722 44,48 8,31 MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 278,0439 47,32 5,08 MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 275,7566 48,49 13,92 MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,1462 50,41 17,51 MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 266,6169 53,39 14,14 MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 265,9799 53,74 18 MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 263,4387 55,19 25,11 MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 40 261,126 56,51 12,37 MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 255,5177 59,84 16,68 MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,0624 60,72 26,41 MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,1272 61,27 35,29 MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,7344 62,11 24,44 MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 249,7637 63,34 31,32 MERSİN / ANAMUR / Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 247,1633 64,99 10,24 MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 247,0262 65,08 20,35 MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 243,3738 67,41 10,35 MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 234,2899 73,41 17,72 MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 233,4502 73,96 25,59 MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 226,256 78,75 10,91 MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 225,7317 79,1 22,42 MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 224,0556 80,21 35,85 MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 222,2566 81,37 25,81 MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 221,9347 81,57 42,85 MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 214,3765 86,22 15,4