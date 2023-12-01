Mersin'de terör operasyonu

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Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan ve geçmiş yıllarda ilçede gerçekleştirilen sokak eylemlerine katılan 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.