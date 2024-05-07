Mersin'de otobüse çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki otobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Ş.K’nin kullandığı minibüs, Yanışlı Mahallesi D-400 kara yolunda kenarda duran otobüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki yolculardan Yüksel Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan sürücü ve yanındaki C.K’yi Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırdı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.