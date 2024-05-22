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        Haberler Gündem Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mersin'de motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:37 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:37
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        Motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Muhammet Emin Ehil'in kullandığı motosiklet, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Sosyal Hizmetler Merkezi önünde, kavşaktan dönen A.B yönetimindeki kamyonete çarptı.

        Kazada Ehil ile yanındaki Deniz Ciğer yaralandı.

        Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ehil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye göre Ehil'in kullandığı motosiklet, kamyonete yan taraftan çarpıp aracın altına giriyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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