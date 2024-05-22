Mersin'de motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muhammet Emin Ehil'in kullandığı motosiklet, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Sosyal Hizmetler Merkezi önünde, kavşaktan dönen A.B yönetimindeki kamyonete çarptı.
Kazada Ehil ile yanındaki Deniz Ciğer yaralandı.
Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ehil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye göre Ehil'in kullandığı motosiklet, kamyonete yan taraftan çarpıp aracın altına giriyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.