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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de çaldıkları taksiyle yolcu taşıdılar

        Çaldıkları taksiyle yolcu taşıdılar

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çaldıkları taksiyle müşteri taşımaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:40
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        Çaldıkları taksiyle yolcu taşıdılar
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        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.O. ve R.Ş. olduğunu belirledi.

        Çaldıkları taksiyle Burhan Felek Caddesi'nde yolcu almaları KGYS kamerasınca görüntülenen 2 zanlı yakalandı.

        TUTUKLANDILAR

        Şüpheliler M.O. ve R.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #taksi hırsızlığı
        #Mersin
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