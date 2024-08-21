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        Haberler Gündem Mersin'de baraj gölüne giren genç boğuldu - Güncel haberler

        Baraj gölüne giren genç boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:36 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:36
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        Baraj gölüne giren genç boğuldu
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        Suriye uyruklu İbrahim Hellem (23), İncirlikuyu Mahallesi sınırlarındaki baraj gölü kıyısına gitti.

        Göle giren Hellem'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği bünyesindeki dalgıçlar, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla gölden çıkarılan Hellem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hellem'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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