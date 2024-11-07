Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda yangın
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 07.11.2024 - 01:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 02:23
Ankara Mahallesi Göksu Irmağı civarındaki ağaçlık ve sazlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangın sonucu ağaçlar ve sazlıklar zarar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ