Her katmanı inceleniyor... 9 bin yıllık!

Mersin'in Toroslar ilçesindeki tarihi Yumuktepe Höyüğü'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle başlatılan sezon kazıları İtalya'nın Bari Aldo Moro Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giulio Palumbi başkanlığındaki 13 kişilik ekiple sürdürülüyor.
AA'nın haberine göre ekip, Neolitik Dönem'den Orta Çağ'a kadar farklı dönemlerin izlerine ulaşmak için höyüğün 3 ayrı bölümünde çalışma yapıyor.
Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan höyükteki kazılarda elde edilen her bulgu, detaylı şekilde inceleniyor.
Palumbi, Yumuktepe'nin milattan önce 7 binli yıllara uzanan 9 bin yıllık tarihinde çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.
Sezon kazılarının 3 kısımda yürütüldüğünü belirten Palumbi, şöyle konuştu:
"İlk bölümde, milattan önce 6 bin 500'lü yıllar olan erken Neolitik Dönem'de çalışıyoruz. İkinci olarak da ilerisindeki kocaman anıtsal Kalkolitik sur yapılarını daha iyi anlayabilmek için yeni açmalar yaptık. Burası, çok karmaşık bir mimarinin olduğunu gösteriyor. Üçüncü olarak da geç dönemler için höyüğün tepesinde, hiç çalışılmamış bir alanda Orta Çağ ve Bizans dönemlerine ait tabakaları güzel şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sonraki yılların hedeflerini de dahil edersek burada, Bizans Dönemi'nin altında Demir ve Hitit çağları gibi daha önceki tabakaları, dönemleri bulmayı hedefliyoruz."
Prof. Dr. Palumbi, önceki dönem kazı başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva öncülüğünde 28 yıl sürdürülen önemli arkeolojik çalışmaları devam ettireceklerini, kazılan katmanları genişleterek dönemleri daha detaylı şekilde anlamayı hedeflediklerini kaydetti.
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