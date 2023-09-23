Mersin'de 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 23.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:03
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir depo ve evde arama gerçekleştirdi.
Depoda 21 bin litre kaçak akaryakıt, evde 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda A.A. gözaltına alındı, adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.