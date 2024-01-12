Mersin'de 2 çocuk denizde boğuldu
Mersin'de balıkçı barınağı sahilinde denize giren 2 çocuk, boğularak hayatını kaybetti
Giriş: 12.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:31
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu.
AA'nın haberine göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.