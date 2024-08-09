Mersin'de 15 liraya 3 çeşit yemek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 2020 yılı temmuz ayında başlatılan ve 4 yıl içinde 48 noktada kurulan "Mahalle Mutfakları"nda profesyonel aşçılar tarafından Aşhane'de pişirile 3 çeşit yemek, 15 TL ücretle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya, destek sunmaya özen gösterdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, "İlk olarak 2020 yılında faaliyete geçen mahalle mutfaklarımız, kentin özellikle dezavantajlı noktalarında hız kesmeden faaliyetini sürdürüyor. 4 yıl içinde 3 milyona yakın yemek dağıtıldı" dedi.

Mersin'in merkez ilçelerinde 28, Tarsus'ta 17, Erdemli'de ise 3 mahalle mutfağı olduğunu aktaran Cilasın, "Şu anda kent genelinde 48 noktada hizmet veren mahalle mutfaklarımızdan, vatandaşlarımız 3 çeşit yemeği 15 liraya alabilmektedir. Ayrıca hizmet alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Silifke'de kurulacak olan Aşhane'nin hazırlıkları başladı. Aşhanemizde, gıda mühendislerinin kontrolünde ve hijyenik şartlarda pişen yemekleri, tüm vatandaşlarımız en yakın mahalle mutfağından alıp yiyebilir" diye konuştu.