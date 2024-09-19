Mersin 33 Kart'ın kafelerde de geçecek

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde devam ettirdiği Mersin 33 Kart uygulamasının kullanım alanı genişletiliyor.

Daha önce kooperatiflere bağlı minibüslerde ve Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları ile halk otobüslerinde, su faturası ödemelerinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin otoparklarında kullanılmasına imkân tanınan Mersin 33 Kart, şimdi de Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafe ve restoranlarda da kullanılmaya başlandı.

Uygulama sayesinde, kafeleri kullanan vatandaşların para ile teması ortadan kalkarken, kafe çalışanları da kart sayesinde müşterilere daha hızlı hizmet etme imkânı buldu. Uygulama ile tek tip kart ile birden fazla işlerini yapabilmenin rahatlığını yaşayan vatandaşlar, Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki kafelerin belirli periyotlarda müşterilere sunacağı özel uygulamalar ve indirimlerden de faydalanabilecek.

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"İNDİRİMLİ ALIM YAPABİLECEKLER"

İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Emir Can Özgür, Mersin 33 Kart'ın kent genelindeki kullanım alanı hakkında bilgiler vererek, "Kartımızı belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve otoparklarımızdan sonra Denizkızı şirketimize ait restoran ve kafelerde de kullanmaya başladık. Mersin 33 Kart ile vatandaşlarımız, Denizkızı kafelerinin bazı ürünlerinde indirimli alım yapabilecekler. Vatandaşlarımızı kafe alışverişlerinde ve restoranlarda da Mersin 33 Kart’ı kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

"BÜTÜN İMKANLARDAN FAYDALANABİLİYOR" Denizkızı Turizm A.Ş Genel Müdürü Buğra Yıldız da Mersin 33 Kart'ı bütün işletmelerde kullanmaya başladıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız Mersin 33 Kart ile kafelerimize gelerek, bütün imkanlardan faydalanabiliyor. Zaman zaman kafelerimizde Mersin 33 Kart'a özel uygulamalar ve indirimler olacak. Bütün vatandaşlarımızı Mersin 33 Kart'la beraber kafelerimize bekliyoruz" diye konuştu. "DAHA HIZLI HİZMET VERİYORUZ" Kafe çalışanlarından Kübra Can ise müşterilerin uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok farklı kart kullanmak yerine Mersin 33 Kart kullanmak, onlar için daha avantajlı ve daha güzel oldu. Bizim de şöyle bir avantajımız da oldu; daha hızlı hizmet verme yönünde ilerliyoruz. Biz memnunuz, misafirlerimiz de memnun. Bizim için çok güzel bir uygulama oldu" dedi.

"KİMSE NAKİT TAŞIMIYOR, KART TAHA MANTIKLI" Vatandaşlardan Mustafa Kuran, tek bir kartla birçok işi hallettiklerini belirterek, uygulama alanın genişlemesini temenni ettiğini kaydetti. Buse Kalle de Mersin 33 Kart’ın kendisi için büyük bir avantaj haline geldiğini belirterek, "Çünkü kimse nakit taşımıyor ve kart daha mantıklı oluyor. Bu uygulamanın kafelere de getirilmesi güzel olmuş" diye konuştu.