Merkezi yönetim borç stoku 6.7 trilyon lira

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.