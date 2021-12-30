Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Merak Edilenler

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle ekonomide gözler bir kez daha Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşın merakla beklenen toplantının tarihi belli oldu. Peki Ocak ayında düzenlenecek 2022'nin ilk Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

30.12.2021 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası PPK toplantısı bir kez daha gündem oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında kaç kere Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştireceğini ve 2022 faiz kararı tarihlerini açıkladı. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İşte konuya ilişkin detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2021 yılında 12 faiz kararı toplantısı gerçekleştirirken yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 15’ten 17’ye yükseltmişti. 18 Mart 2021’deki toplantıda politika faizini yüzde 17’den 19’a yükselten TCMB Eylül ayına kadar faiz oranlarındaki bu tercihini korumuştu.

23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, art arda aldığı faiz indirimi kararlarıyla politika faizini yüzde 14’e kadar indirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021’in sontoplantısını 16 Aralık tarihinde gerçekleştirdi.

Merkez Bankası faiz kararı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

22 Ocak 2022
17 Şubat 2022
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

Merkez Bankası enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metninde enflasyon ve finansal istikrar raporuna ilişkin takvimini de açıkladı. Merkez Bankası her sene 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlıyor.

Merkez Bankası’nın 2022 yılı için belirlediği enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri ise şöyle:

Enflasyon raporu tarihleri:

27 Ocak 2022
28 Nisan 2022
28 Temmuz 2022
27 Ekim 2022

Finansal istikrar raporu tarihleri:

27 Mayıs 2022
25 Kasım 2022

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...
Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...
Şifreli konuşmalar ortaya çıktı! 'Damat adayı arıyoruz'
Şifreli konuşmalar ortaya çıktı! 'Damat adayı arıyoruz'
Lüks villasına sonunda kavuştu!
Lüks villasına sonunda kavuştu!
Minik Asiye Ateş'ten haber var
Minik Asiye Ateş'ten haber var
Bakandan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Bakandan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Akdamar Adası'nda seyrine doyumsuz kış manzarası
Akdamar Adası'nda seyrine doyumsuz kış manzarası
Ghislaine Maxwell, ABD'deki seks ticareti davasında suçlu bulundu
Ghislaine Maxwell, ABD'deki seks ticareti davasında suçlu bulundu
Kaza yaptı, uyuya kaldı!
Kaza yaptı, uyuya kaldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.