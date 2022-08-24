Merkez Bankası referans faizi indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Cumartesi yayımlanan Resmi Gazete'de ilan edilen düzenlemesinin etkisi kredi piyasasında kendini göstermeye başladı.

Bankacılık kaynaklarının Bloomberg HT’ye verdiği bilgiye göre kısa vadede ticari kredi faizleri yüzde 20-20,75’e kadar indi. Uzun vadede ise bir süredir sabit faizli kredi kullanımı tercih edilmiyor.

Bankalar bir yandan da var olan kredilerin korunmasına çalışıyor. Mevcut kredi stokunda kısa vadenin ağırlığının yüksek olması yıl sonuna doğru vadesi dolacak yüklü miktarda krediye işaret ediyor.

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