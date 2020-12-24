Merkez Bankası PPK toplantısı gerçekleşti. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda yeni faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi bekleniyordu. Peki, Merkez Bankası PPK kararı ne oldu? İşte Merkez Bankası faiz oranı

MERKEZ BANKASI YENİ FAZİ KARARI

Merkez Bankası PPK toplantısına Naci Ağbal (Başkan),Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş katıldı.

TCMB tarafından yayınlanan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası geçtiğimiz ayki toplantıda politika faizini 475 baz puanlık artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Merkez Bankası PPK toplantısı bugün saat 14.00'te ikinci kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

Reuters anketine göre TCMB'nin yılın son PPK toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor. Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 15 ten 16.50'ye artıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyordu.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 21 ekonomistin tamamına yakını da politika faizinde artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirmişti.

YABANCILAR DA FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORDU

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.

Goldman Sachs’a göre ise PPK bugünkü toplantıda 200 baz puan faiz artışı yapacak. Citi analistleri de benzer şekilde 200 baz puanlık artırım beklerken, Deutsche Bank beklentisini 150 baz puanlık faiz artırımı olarak açıkladı.