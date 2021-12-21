Dolar ve Euro kurundaki yükseliş sürerken düşük faiz konusunda kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından döviz kuruna endeksli yeni mevduat programını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevduat açıklamalarının ardından hızla düşmeye başlayan Dolar ve Euro kuru gözlerin Merkez Bankası faiz kararına çevrilmesine neden oldu.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 yılının ilk toplantısı için gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek. Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı toplantının ardından saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ YÜZDE KAÇ?

16 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen toplantıda Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermişti.