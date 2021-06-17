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Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bırakmıştı.

Bugün de benzer şekilde fazide bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı politika faizinin bugün de sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. Benzer şekilde Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı da faizde bir değişiklik beklemediğini bildirdi.

GLOBAL RİSKLERE ATIFTA BULUNULABİLİR

Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, beklentilerinin, politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu söyledi. Karar metninde önceki kararda olduğu gibi global risklere atıfta bulunulabileceğini aktaran Mert, "İçeride ise derinleşen maliyet baskılarından ve henüz belirgin bir yavaşlamaya dönüşmemiş aktivite performansından bahsedilerek enflasyon üzerinde daha kaygılı bir duruş sergilenebilir. Nitekim büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla kapanma tedbirleri nisan-mayıs verilerinde geçici bir zayıflık yaratmışa benziyor" şeklinde konuştu.

Morgan Stanley de geçen haftaki bir raporunda, gelişmelerin faizlerde indirimin Haziran'da gündemde olmayacağını belirterek, "Erdoğan'ın yorumlarına dayanarak yazın ilerleyen aylarında faizlerin düşürülmesi için baskının başlayabileceğini gösteriyor" demişti.