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PPK perşembe günü piyasayı şaşırtan bir biçimde politika faizini yüzde 19'da yüzde 18'e indirdi.

Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya PPK üyeleri Dr. Emrah Şener, Dr. Uğur Namık Küçük, Mustafa Duman, Prof. Dr. Semih Tümen ve Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu katıldı.

Toplantıya diğer PPK üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın katılmaması ise dikkat çekti. Geleneksel olarak PPK toplantılarına bir üye katılmadığında neden katılmadığına dair bir bilgilendirme yapılırdı. Ancak bu sefer Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelmedi.