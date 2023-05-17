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Merkez Bankası'nın (TCMB) "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eklenen geçici 11. maddeye göre 28 Temmuz 2023 hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankası'nca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına ek dönüşüm oranına göre 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 10’un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek.

Daha önce bu oran hem gerçek hem de tüzel kişiler için yüzde 5 olarak belirlenmişti. Yayımlanan tebliğde gerçek kişiler için oran değiştirilirken tüzel kişiler için bir değişikliğe gidilmedi.

28 TEMMUZ SONRASI HEDEF YÜZDE 30

Yayımlanan tebliğe göre 28 Temmuz 2023 hesaplama tarihinden itibaren ise yüzde 30’un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10’u oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.

Tesis süresi, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erecek.

Bu madde hükümleri yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmayacak.

ETKİSİ NE OLUR?

Söz konusu değişiklikle bankaların TL mevduatları daha cazip hale getirmek için mevduat faizlerini artırması, bunun da kredi faizlerini yukarı çekmesi bekleniyor.

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