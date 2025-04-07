Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 TCMB PPK toplantı tarihleri
Nisan ayı ekonomik gündeminde en çok konuşulan başlıklardan biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı oldu. Enflasyonla mücadelede belirleyici rol oynayan bu karar öncesinde, yatırımcılar ve piyasa analistleri gözlerini Para Politikası Kurulu'nun toplanacağı tarihe çevirdi. TCMB'nin resmi takvimine göre merakla beklenen toplantının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte detaylar…
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Piyasalar nefesini tuttu, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Döviz kurlarından enflasyon beklentilerine kadar birçok alanda etkili olması beklenen karar öncesi, Para Politikası Kurulu’nun toplantı tarihi ekonomi çevrelerinde büyük ilgi görüyor. TCMB, nisan ayı için kritik kararını açıklayacağı günü duyurdu. Peki, TCMB nisan ayı faiz kararını hangi tarihte duyuracak? İşte ayrıntılar...
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 17 Nisan saat 14:00'te açıklayacak.
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TCMB'NİN SON FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e düşürdü.
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MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
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11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
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